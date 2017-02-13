В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за разрушения дамбы

13.02.2017 09:45

В Калифорнии объявили экстренную эвакуацию людей, которые живут ниже плотины Оровилл из-за возможного прорыва самой высокой в стране дамбы, сообщает Обозреватель.

Поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов. А потому 16,2 тысячи человек должны покинуть места своего проживания.

Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Объем водоема составляет порядка 4,3 миллиарда кубометров.