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В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за разрушения дамбы

13.02.2017 09:45
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В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за разрушения дамбы

В Калифорнии объявили экстренную эвакуацию людей, которые живут ниже плотины Оровилл из-за возможного прорыва самой высокой в стране дамбы, сообщает Обозреватель.
Поврежденный в результате эрозии резервный водосброс может обрушиться в течение ближайших часов. А потому 16,2 тысячи человек должны покинуть места своего проживания.
Чтобы не допустить аварии, сброс воды увеличен до 100 тысяч кубических футов (2,8 тысячи кубометров) в минуту. Объем водоема составляет порядка 4,3 миллиарда кубометров.



Теги: Калифорния, эвакуация, дамба
 
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