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В США массовые аресты мигрантов: в соцсетях негодуют
В США прокатилась волна арестов нелегальных иммигрантов, в результате которых было арестовано сотни человек
Массовые рейды в ряде штатов страны устроили американские иммиграционные службы, передает «Голос Америки».
Как заявляют представители властей, данная акция никак не связана с ситуацией вокруг недавно подписанного президентом США Дональдом Трампом указа об иммиграции.
Так, в интервью The Washington Post спикер Министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен заявила, что основная цель проверок — поимка нелегалов-преступников, и такие акции проходят регулярно.
«Речь идет о людях, которые угрожают общественной безопасности либо целостности иммиграционной системы», – уточнила чиновница.
Отмечается, что волна рейдов прокатилась по крайней мере в шести штатах, включая такие крупные города, как Атланта, Чикаго, Нью-Йорк и Лос Анджелес.
Предварительно сообщается, что за минувшую неделю были арестованы около 160 человек.
«А как они проверяют людей? Тем же способом, что и в России, подходить к людям не русской внешности и спрашивать документы? А где же статья Конституции о запрете дискриминации людей по расовому признаку? Когда я был в США, я никогда не носил с собой документы. Ппц, что стало с этой страной», — возмущаются пользователи соцсети Facebook.
«Если «Трамп молодец», то почему против вот этого протестуют миллионы американцев по всей стране? Почему против этого выступают ведущие ученые, самые известные писатели, крупнейшие бизнесмены, знаменитые артисты? Почему против такой политики интеллектуальная элита страны? Они все предатели и не любят Америку, а Дональд Трамп, который всю жизнь строил одни только казино и дорогие отели, истинный патриот?))) Впрочем, поклонники Трампа — это чаще всего поклонники Путина, а таким вопросы задавать бессмысленно», — задаются вопросами читатели.
В то же время есть и такое мнение, что «сама идея правильная, но закон не проработан, сырой».
Напомним, как сообщала Politeka, одним из первых указов Трампа после инаугурации стал документ об иммиграции, направленный против почти 11 миллионов нелегально проживающих в США мигрантов.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, арест, мигрант
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