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Более 30 процентов россиян считают период правления Путина лучшей эпохой в истории РФ
Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра к 100-летию революции 1917 года, пишет rbc.ru.
Конкуренцию периоду правления Путина составляет брежневская эпоха. Ее считают лучшей 29% опрошенных. По 6% респондентов считают, что лучшим временем для России был период до революции 1917 года и эпоха сталинизма. Наименее популярными среди граждан России стали времена перестройки и период правления Ельцина. Их признали лучшим временем лишь 2 и 1% опрошенных соответственно.
При этом за последние пять лет число граждан, которые полагают, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, снизилось с 25 до 21%. Процент тех, кто считает крушение царского режима прогрессивным шагом в истории страны, напротив, увеличился с 9 до 13%. С февраля 2012 года, когда был проведен предыдущий опрос, на 5% увеличилось число тех, кто считает Февральскую революцию этапом на пути к Октябрьской революции и созданию СССР (32 против 27% в 2012 году). 19% опрошенных заявили о том, что Февральская революция ослабила страну.
В субботу, 11 февраля, стали известны результаты опроса компании Gallup об отношении граждан Восточной Европы к НАТО. Согласно исследованию, в 2016 году количество россиян, которые считают НАТО угрозой, достигло 67%. Это наиболее высокий показатель с 2008 года.
Фото: neva-room.ru/
Теги: Россия, Донбасс, Путин, права, россияне, периодонтит
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