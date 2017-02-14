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Более 30 процентов россиян считают период правления Путина лучшей эпохой в истории РФ

14.02.2017 13:24
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Более 30 процентов россиян считают период правления Путина лучшей эпохой в истории РФ

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра к 100-летию революции 1917 года, пишет rbc.ru.

Конкуренцию периоду правления Путина составляет брежневская эпоха. Ее считают лучшей 29% опрошенных. По 6% респондентов считают, что лучшим временем для России был период до революции 1917 года и эпоха сталинизма. Наименее популярными среди граждан России стали времена перестройки и период правления Ельцина. Их признали лучшим временем лишь 2 и 1% опрошенных соответственно. 

При этом за последние пять лет число граждан, которые полагают, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, снизилось с 25 до 21%. Процент тех, кто считает крушение царского режима прогрессивным шагом в истории страны, напротив, увеличился с 9 до 13%. С февраля 2012 года, когда был проведен предыдущий опрос, на 5% увеличилось число тех, кто считает Февральскую революцию этапом на пути к Октябрьской революции и созданию СССР (32 против 27% в 2012 году). 19% опрошенных заявили о том, что Февральская революция ослабила страну.

В субботу, 11 февраля, стали известны результаты опроса компании Gallup об отношении граждан Восточной Европы к НАТО. Согласно исследованию, в 2016 году количество россиян, которые считают НАТО угрозой, достигло 67%. Это наиболее высокий показатель с 2008 года. 



Фото: neva-room.ru/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, права, россияне, периодонтит
 
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