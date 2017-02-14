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Генштаб РФ начал внезапную проверку боевой готовности российских войск
В Российской Федерации началась внезапная проверка боевой готовности войск Западного военного округа, примыкающего к Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны РФ, передает 112.ua.
"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Виктора Астапова началась внезапная проверка соединений и воинских частей округа. В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитные ракетные бригады, бригада армейской авиации, подразделения обеспечения, Ленинградская военно-морская база (ЛВМБ), задействованы также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", - отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что в настоящее время российские военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.
"На специализированном полигоне в Ленинградской области уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба Западного военного округа", - добавляется в сообщении.
Фото: function.mil.ru
Теги: Россия, Донбасс, проверка, военная база, Запад
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