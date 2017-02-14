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Япония протестует против присвоения ряду Курильских островов российских названий
Официальный Токио осудил присвоение пяти островам Курильской гряды российских названий, передает японское агентство Kyodo, сообщает "Новое время".
"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суги.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды.
Теперь острова носят имена, присвоенные в честь российских и советских моряков, военных и государственных деятелей.
Япония претендует на южную оконечность тихоокеанской гряды, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой.
Данный спор, который Москва отказывается даже обсуждать, до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.
Фото: fb.ru
Теги: Россия, Донбасс, Япония, Курильские острова, название
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