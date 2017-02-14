Новый замкомбата "ДНР" Прилепин погибнет на украинском Донбассе не как писатель, а как фашист и агрессор

14.02.2017 10:07

Российский журналист Матвей Ганапольский прокомментировал в Facebook информацию о назначении российского писателя Захара Прилепина "заместителем командира батальона" в террористической организации "ДНР", сообщает censoru.net.



"Не хочу исследовать восторженных тараканов, оккупировавших голову "хранителя украинства" Прилепина, ибо он фашист по сути, по душе – Нюрнберг исследовал таких очень давно. И безусловно, что Прилепин... как новый "поэт войны" должен был в России появиться.



Проблема лишь в том, что когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что укры убили великого русского писателя", – отметил он.



Журналист посоветовал остановить Прилепина от участия в войне в Украине.



"Не писателя убьют, а конченого фашистюгу – агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать. Слушайте, там, в России, может, останОвите этого мудачка? Жалко же его.



Объясните ему, что он мудачок, что война – не игрушка, а он – не Толстой.



И хотя лужа крови на мостовой будет красиво оттенять его застывшую улыбку, ровно как он хотел описать в своем романе, попробуйте объяснить ему, что "литературный спецназ" живет только в его е@нутой голове, а в жизни за такими кончеными романтиками ходит только пуля.



Что лучше "собачья свадьба" литературы, чем собачья смерть", – подытожил Ганапольский.

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