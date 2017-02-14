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Советник Трампа по нацбезопасности уволился из-за своей тесной дружбы с Москвой
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за своих контактов с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом говорится в письме Флинна, которое распространил Белый дом, передает "Медуза".
Флинн признал, что еще до инаугурации Дональда Трампа общался с Кисляком, но не раскрыл избранному вице-президенту Майку Пенсу все содержание разговора. О чем именно он беседовал с Кисляком, Флинн не написал.
Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Флинн обсуждал возможное смягчение российских санкций. По данным The New York Times и The Washington Post, Минюст увидел в этом возможный риск шантажа со стороны Москвы, поскольку российская сторона знала об аспектах беседы, которые Флинн скрыл от руководства.
По данным источников изданий, ознакомившихся с записями разговоров, Флинн призывал Кисляка не отвечать на последние американские санкции, чтобы не усложнять будущие отношения. Он также намекнул на возможное смягчение санкций.
Исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности назначен генерал армии США Джозеф Келлог.
Фото: https://russian.rt.com
Теги: Россия, США, Донбасс, отставка, советник, трамплин, санкции
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