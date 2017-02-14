В Италии просыпается вулкан, который может изменить до неузнаваемости всю Европу

14.02.2017 22:47

Спящий супервулкан, расположенный недалеко от Неаполя, на территории Флегрейских полей демонтирует очевидные признаки пробуждения.

По мнению итальянских и французских ученых, изучивших вулкан, его извержение может не только подвернуть опасности жизни проживающих поблизости полумиллиона человек, но и иметь катастрофические последствия для всей Европы, изменив до неузнаваемости весь континент.

Под жерлом вулкана скопилось большое количество газов, находящихся под давлением. В районе Флегрейских полей уже сейчас постоянно происходят вертикальные колебания. Однако, как утверждают специалисты, в настоящий момент невозможно предугадать, когда именно может произойти извержение, пишет segodnya.ua.