В Малайзии убили брата Северокорейского диктатора Ким Чен Ына

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщает tvrain.ru со ссылкой на агентство Yonhap и другие СМИ Южной Кореи.

Источник агентства в правительстве Южной Кореи отметил, что Ким Чон Нам был убит в понедельник утром.

Кабельный телеканал TV Chosun, на который ссылается Reuters, сообщает, что брата Ким Чен Ына отравили две женщины в аэропорту. Они напали на него и укололи отравленными иглами, после чего скрылись.

В полиции Малайзии рассказали, что гражданин КНДР умер по дороге из аэропорта Куала-Лумпура в больницу, однако о его личности не сообщили.

Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира и сводный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына. Ким Чон Нам не живет в Северной Кореи с тех пор, как впал в немильность у Ким Чен Ира, после чего был отстранен от наследования высшего госудерственного поста. В 2001 году он пытался въехать в Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, под китайским псевдонимом Пан Сюн. Его сопровождали две женщины, а также его четырехлетний сын.