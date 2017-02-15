Двоих журналистов застрелили в прямом эфире

15.02.2017 14:05

В Доминиканской Республике застрелили двоих журналистов, один из них был в эфире радио, другой вел трансляцию в Facebook. Об этом сообщает ВВС.

На записи, которая длится около двух минут, слышно выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, которое прерывается звуками выстрелов и женскими криками. Кроме Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что нападение произошло в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.

Сейчас полиция арестовала троих подозреваемых. Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

Источник 24tv.ua