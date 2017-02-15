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Двоих журналистов застрелили в прямом эфире

15.02.2017 14:05
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Двоих журналистов застрелили в прямом эфире

В Доминиканской Республике застрелили двоих журналистов, один из них был в эфире радио, другой вел трансляцию в Facebook. Об этом сообщает ВВС.

На записи, которая длится около двух минут, слышно выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, которое прерывается звуками выстрелов и женскими криками. Кроме Медины погиб также продюсер доминиканского радио 103FM Лео Мартинес.
Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что нападение произошло в Сан Педро де Макорис, городе к востоку от столицы страны Санто-Доминго.
Сейчас полиция арестовала троих подозреваемых. Арестованным пока не предъявлены обвинения. В полиции сказали, что мотивы нападавших пока неизвестны.

Источник 24tv.ua



Теги: Донбасс, убийство, полиция, арест, журналисты
 
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