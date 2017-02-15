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Глава Секретной службы США принял неожиданное решение
15.02.2017 11:20
Глава Секретной службы США Джозеф Клэнси планирует в следующем месяце уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ведомства, передает Корреспондент.
Отмечается, что причиной подобных перестановок является выход Клэнси на пенсию.
"Поздравляем с выходом на пенсию, директор Клэнси. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны Вам за 29 лет работы и руководства", – говорится в сообщении в официальном Twitter службы.
Напомним, ранее Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Сообщалось, что Флинн дал неверную информацию чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ о санкциях.
Источник from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, пенсия, Белый дом
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