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Глава Секретной службы США принял неожиданное решение

15.02.2017 11:20
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Глава Секретной службы США принял неожиданное решение

Глава Секретной службы США Джозеф Клэнси планирует в следующем месяце уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ведомства, передает Корреспондент.

Отмечается, что причиной подобных перестановок является выход Клэнси на пенсию.

"Поздравляем с выходом на пенсию, директор Клэнси. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны Вам за 29 лет работы и руководства", – говорится в сообщении в официальном Twitter службы.

Напомним, ранее Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Сообщалось, что Флинн дал неверную информацию чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ о санкциях.

Источник from-ua.com



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, пенсия, Белый дом
 
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