Помощники Трампа до президентских выборов активно общались с российской разведкой - СМИ

15.02.2017 09:50

Записи телефонных разговоров показывают, что члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными российскими чиновниками из разведки до выборов в США в ноябре 2016 года. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на "The New York Times".

Отмечается, что правоохранительные органы и спецслужбы США узнали об этих связях примерно одновременно с тем, когда они доказывали попытки России вмешаться в президентские выборы, взломав штаб Демократической партии.

По словам источников, с разведкой РФ контактировали также и другие лица из окружения Трампа. С российской стороны в таких контактах принимали участие и члены правительства, а не только разведка.

Источники сообщили, что один из тех, кто фигурирует в этих телефонных разговорах - член предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Манафорт эту информацию назвал "абсурдом" и заявил, что никогда не говорил с представителями российской разведки и никогда не имел ничего общего с российским правительством или администрацией Путина.

Других имен, а также какой-либо информации о звонках источники не сообщили.

Как сообщалось ранее, 13 февраля советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Причиной стало то, что он имел постоянный контакт с послом России в США Сергеем Кисляком. Минюст США заявил, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации о своих контактах с Кисляком, а также о его потенциальной уязвимости для шантажа со стороны России.

Источник ostro.org