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Трамп нашел виновного в захвате Крыма
15.02.2017 15:55
Россия захватила Крым из-за мягкости экс-президента США Барака Обамы. Об этом на своей странице в Twitter написал действующий президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал новостей «24».
"Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягким в отношени России?" — написал Трамп.
Теги: Крым, Барак Обама, Дональд Трамп, аннексия
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