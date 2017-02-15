Трамп нашел виновного в захвате Крыма

15.02.2017 15:55

Россия захватила Крым из-за мягкости экс-президента США Барака Обамы. Об этом на своей странице в Twitter написал действующий президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал новостей «24».

"Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягким в отношени России?" — написал Трамп.