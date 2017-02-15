В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО

15.02.2017 19:40

Заблудившийся в степи пилот вертолета Ми-8 ВВС Казахстана посадил вертолет на трассу, чтобы сориентироваться на местности и поинтересоваться у дальнобойщиков, где находится Актюбинск.

Заблокировавшая проезд винтокрылая машина вызвала недоумение у водителей, которые с нетерпением ждали, когда же освободится дорога. Вместо этого из салона вертолета вышел человек в форме, который направился к ближайшему большегрузу и начал расспрашивать его водителя, в какой стороне находится Актюбинск.

Источник segodnya.ua