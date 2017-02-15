Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО

15.02.2017 19:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО

Заблудившийся в степи пилот вертолета Ми-8 ВВС Казахстана посадил вертолет на трассу, чтобы сориентироваться на местности и поинтересоваться у дальнобойщиков, где находится Актюбинск.

Заблокировавшая проезд винтокрылая машина вызвала недоумение у водителей, которые с нетерпением ждали, когда же освободится дорога. Вместо этого из салона вертолета вышел человек в форме, который направился к ближайшему большегрузу и начал расспрашивать его водителя, в какой стороне находится Актюбинск.

 

Источник segodnya.ua



Теги: Донбасс, Казахстан, вертолет, пилот, дальнобойщик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх