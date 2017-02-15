Главная / Новости / Мир / В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО
Последние новости раздела
- В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО 19:40
- Трамп нашел виновного в захвате Крыма15:55
- В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски15:00
- Двоих журналистов застрелили в прямом эфире14:05
- Глава Секретной службы США принял неожиданное решение11:20
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Помощники Трампа до президентских выборов активно общались с российской разведкой - СМИ09:50
- Ставшего гражданином Украины экс-депутата Думы исключат из КПРФ за предательство08:34
- В Италии просыпается вулкан, который может изменить до неузнаваемости всю Европу22:47
- Россия нарушила договор с США и развернула новые крылатые ракеты22:14
В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО
15.02.2017 19:40
Заблудившийся в степи пилот вертолета Ми-8 ВВС Казахстана посадил вертолет на трассу, чтобы сориентироваться на местности и поинтересоваться у дальнобойщиков, где находится Актюбинск.
Заблокировавшая проезд винтокрылая машина вызвала недоумение у водителей, которые с нетерпением ждали, когда же освободится дорога. Вместо этого из салона вертолета вышел человек в форме, который направился к ближайшему большегрузу и начал расспрашивать его водителя, в какой стороне находится Актюбинск.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, Казахстан, вертолет, пилот, дальнобойщик
Читайте также:
- Четверо лётчиков погибли: упавший военный вертолёт искали в море и с воздуха
- Вертолёт протаранил небоскрёб (ВИДЕО)
- Расследование авиакатастрофы в Донецке: командира воздушного судна охраняют в больнице?
- Ездой задом по встречке отметили в Казахстане свадьбу сына полицейского (ВИДЕО)
- Казахстан обвинил Россию в оккупации и историческом грабеже страны
- Стали известны имена погибших российских пилотов сбитого в Сирии вертолета
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги16:05
- Разминировать дорогу на Мариуполь боевики не планируют 15:30
- Сотрудник исправительного центра в Мариуполе шил рукавицы на краденом оборудовании 14:25
- В Донецке закрыли тренировочную базу "Шахтера"14:15
- Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости13:45
- Блокада остановила один из крупнейших заводов Донбасса11:40
- Боевики 52 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО10:40
- В Мариуполе полицейские ликвидировали лабораторию по производству амфетамина09:30
- В Казахстане боевой вертолет сел на автодорогу, чтобы спросить у водителей дальнобойщиков куда им лететь. ВИДЕО 19:40
- Гройсман рассказал, из-за кого украинцы получают шокирующие платежки19:20
- Как украинцы будут бороться с подорожанием водки19:00
- Отношение к бойцам ВСУ хуже чем к скоту. ВИДЕО18:23
- В Донецке начался митинг против ОБСЕ17:58
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих17:20
- Ультрас "Металлиста" выступили против переезда "Шахтера" в Харьков17:00
- Рассрочку «за коммуналку» придется отменить — таково требование МВФ16:48
- Десять вооруженных лиц проводят обыски в Волынском облсовете16:25
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- 1000 доларів кожному за просто так...07:53
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- Украина получила страшное предупреждение из России
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить