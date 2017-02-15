В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски

15.02.2017 15:00

В столовой министерства иностранных дел России переименовали "котлеты по-киевски" в "котлеты по-крымски", сообщает телеканал 112 Украина.

Новое политкорректное меню российских дипломатов опубликовал в Twitter московский репортер The New York Times Иван Нечепуренко.

"В столовой российского МИДа котлета по-киевски называется котлетой по-крымски", – говорится в его сообщении.

На фотографии видно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис. Котлета стоит 200 рублей.