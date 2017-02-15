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В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски

15.02.2017 15:00
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В столовой МИД России переименовали котлеты по-киевски

В столовой министерства иностранных дел России переименовали "котлеты по-киевски" в "котлеты по-крымски", сообщает телеканал 112 Украина.
Новое политкорректное меню российских дипломатов опубликовал в Twitter московский репортер The New York Times Иван Нечепуренко.
"В столовой российского МИДа котлета по-киевски называется котлетой по-крымски", – говорится в его сообщении.
На фотографии видно, что в надписи отсутствует необходимый по правилам русского языка дефис. Котлета стоит 200 рублей.



Теги: Россия, МИД, переименование, столовая, котлеты
 
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