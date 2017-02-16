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Еще один облом: в США заявили, что не готовы к военному сотрудничеству с РФ

16.02.2017 22:23
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Еще один облом: в США заявили, что не готовы к военному сотрудничеству с РФ

США пока не готовы к военному сотрудничеству с Россией, в том числе совместной борьбе против боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Assocaited Press.

По словам Мэттиса, США продолжат проводить политическую работу с правительством президента России Владимира Путина, чтобы попытаться найти общий язык. Он добавил, что Россия должна "проявить себя" и придерживаться международного права.

Ранее группа "ИС" сообщала, что за неделю из РФ на Донбасс переброшено 80 ББМ, 600 тонн боеприпасов, 2000 тонн ГСМ

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Россия, США, Донбасс, сотрудничество
 
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