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Еще один облом: в США заявили, что не готовы к военному сотрудничеству с РФ
16.02.2017 22:23
США пока не готовы к военному сотрудничеству с Россией, в том числе совместной борьбе против боевиков "Исламского государства" в Сирии.
Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Assocaited Press.
По словам Мэттиса, США продолжат проводить политическую работу с правительством президента России Владимира Путина, чтобы попытаться найти общий язык. Он добавил, что Россия должна "проявить себя" и придерживаться международного права.
Ранее группа "ИС" сообщала, что за неделю из РФ на Донбасс переброшено 80 ББМ, 600 тонн боеприпасов, 2000 тонн ГСМ.
Источник: sprotyv.info
Теги: Россия, США, Донбасс, сотрудничество
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