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Иммигранты США «восстали» против Трампа

16.02.2017 12:40
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Иммигранты США «восстали» против Трампа

Сразу в нескольких крупных городах иммигранты планируют не выходить на работу

Как сообщает USAtoday, компания под названием «день без мигрантов» будет проходить в Вашингтоне, Филадельфии, Остине. В рамках акции, которая пройдет в четверг, мигранты будут бойкотировать работу и не совершать покупки.

«От врачей до посудомоек. Иммигранты являются неотъемлемой частью  жизни Соединенных Штатов», — отметила у себя на страничке в Twitter исполнительный директор Национального совета Жанет Мугруа.

В то же время другой участник акции, испано-американский повар Хосе Андрес предлагает в рамках акции закрыть все рестораны в Вашингтоне.

«Я принял такое решение, поскольку несколько сотен моих сотрудников заявили, что не выйдут на работу в четверг. Они предложили мне поддержать их, и я согласился. Мы не должны воевать друг с другом», — подчеркнул он.

 

Источник:  politeka.net



Теги: США, Донбасс, иммигрант
 
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