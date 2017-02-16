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Иммигранты США «восстали» против Трампа
Сразу в нескольких крупных городах иммигранты планируют не выходить на работу
Как сообщает USAtoday, компания под названием «день без мигрантов» будет проходить в Вашингтоне, Филадельфии, Остине. В рамках акции, которая пройдет в четверг, мигранты будут бойкотировать работу и не совершать покупки.
«От врачей до посудомоек. Иммигранты являются неотъемлемой частью жизни Соединенных Штатов», — отметила у себя на страничке в Twitter исполнительный директор Национального совета Жанет Мугруа.
В то же время другой участник акции, испано-американский повар Хосе Андрес предлагает в рамках акции закрыть все рестораны в Вашингтоне.
«Я принял такое решение, поскольку несколько сотен моих сотрудников заявили, что не выйдут на работу в четверг. Они предложили мне поддержать их, и я согласился. Мы не должны воевать друг с другом», — подчеркнул он.
Источник: politeka.net
Теги: США, Донбасс, иммигрант
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