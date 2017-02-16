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МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец

16.02.2017 14:01
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МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец

Удобному европейским странам миропорядку, который сложился после Второй мировой войны, приходит конец. Отныне государства ЕС должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает ЗН со ссылкой на DW.

Габриэль отдельно коснулся взаимоотношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой. Он заявил, что Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран.

"Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя", - подчеркнул он. Говоря об отношениях с Москвой, министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия.

"В первую очередь, Россия является нашим соседом - хотите вы того или нет", - отметил он, имея в виду соседство не в географическом, а в геополитическом плане.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: политика, Донбасс, Германия, Европа
 
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