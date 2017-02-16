- МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец14:01
- Пожар в Новой Зеландии: появились первые жертвы (видео)13:38
- Иммигранты США «восстали» против Трампа12:40
- НАТО увеличивает расходы на оборону12:30
- Убийца Ким Чен Нама назвала отравление «шуткой»12:15
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины11:10
- Испания резко нарастила импорт украинского сорго10:45
- WSJ: США создаст новый военный союз10:30
- Окружение Путина готовится к эвакуации из Кремля09:53
- Шокирующее видео полтергейста попало в Сеть. ВИДЕО22:40
МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец
Удобному европейским странам миропорядку, который сложился после Второй мировой войны, приходит конец. Отныне государства ЕС должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает ЗН со ссылкой на DW.
Габриэль отдельно коснулся взаимоотношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой. Он заявил, что Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран.
"Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя", - подчеркнул он. Говоря об отношениях с Москвой, министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия.
"В первую очередь, Россия является нашим соседом - хотите вы того или нет", - отметил он, имея в виду соседство не в географическом, а в геополитическом плане.
Источник: from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Германия, Европа
- Пострадавший организатор Автомайдана в Германии раскрыл замысел украинской власти (ВИДЕО)
- В Германии ислам стал официальной религией (ВИДЕО)
- Меркель и Путин сошлись во мнении относительно столкновений в Украине
- Меркель хочет от Порошенко «решающий шаг вперед» по Донбассу
- Регионалы лишаются женщин
- Что будет с украинским транспортом после ассоциации с ЕС: опыт соседних стран
- ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- В «Самопомочі» розповіли, чи буде продовжуватися блокада Донбасу13:48
- Пожар в Новой Зеландии: появились первые жертвы (видео)13:38
- ИС: в "лнр" боевики грабят и "комшарят" местное население13:20
- Порошенко собирается стать донором13:10
- Украинским фармацевтам разрешат копировать импортные лекарства12:55
- Иммигранты США «восстали» против Трампа12:40
- НАТО увеличивает расходы на оборону12:30
- Убийца Ким Чен Нама назвала отравление «шуткой»12:15
- Цены 2017: какие товары и услуги подорожают12:00
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)