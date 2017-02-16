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Окружение Путина готовится к эвакуации из Кремля

16.02.2017 09:53
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Окружение Путина готовится к эвакуации из Кремля

Российский политик-оппозиционер Константин Боровой в своей колонке для издания «Апостроф» сделал громкое заявление: окружение президента России Владимира Путина чувствует неминуемое приближение «часа Ч», когда придётся эвакуироваться из Кремля. 

По данным Борового, в Кремле рассматривают катастрофический сценарий, ведь грядут выборы президента — в 2018-м году Путину, вероятно, придётся выбирать между тем, чтобы уйти от власти, или тем, чтобы провести своего кандидата и, таким образом, негласно победить самому.

Впрочем, в окружении Владимира Путина уже понимают о неминуемости реализации этого катастрофического сценария. В Кремле, по словам Борового, сообщают о том, что 45% россиян недовольны нынешней властью, а это значит, что «фактическая цифра перевалила за 50%». И даже если Путин «нарисует» себе 86%-ную поддержку, то она никак не будет соответствовать протестам на улице.

Оппозиционер пишет, что глава «Роснефти» Игорь Сечин уже готовит запасы «золота партии» не только для самого Путина, но и для «кремлёвской элиты», то есть, некоторых представителей его окружения. И если Путин не сможет к выборам найти способ, как избавиться от главной проблемы — антироссийских санкций, а также не найдёт способ сохранить «окружение и созданную конфигурацию власти», то это будет означать необходимость эвакуироваться из Кремля.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Россия, Донбасс, Путин, эвакуация, Кремль
 
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