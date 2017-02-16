Последние новости раздела
- Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей (видео)20:45
- Восемь стран НАТО направят своих военных в многонациональную бригаду в Румынии18:15
- Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала16:24
- Россиян обязали вернуть более 20 олимпийских медалей15:38
- МИД Германии: Удобному Европе миропорядку приходит конец14:01
- Пожар в Новой Зеландии: появились первые жертвы (видео)13:38
- Иммигранты США «восстали» против Трампа12:40
- НАТО увеличивает расходы на оборону12:30
- Убийца Ким Чен Нама назвала отравление «шуткой»12:15
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины11:10
Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей (видео)
16.02.2017 20:45
В результате масштабного взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере 50 человек
Как пишет Politeka со ссылкой на Express Tribune, жертвами смертельной атаки стали жители Сехван-Шарифе.
Предварительно известно, что мощный взрыв произошел у мавзолея Лала Шахбаза Каландара вечером в четверг, 16 февраля.
На тот момент, по данным ряда СМИ, в эпицентре происшествия находилось множество верующих.
Теги: Донбасс, Пакистан, теракт
Читайте также:
- Зарплату будет трудно удержать
- Донецк надеется получить инвесторов для 137 проектов
- Жители Донбасса хранят в банках 35 миллиардов
- Лукьянченко рассказал об экономической трагедии Донецкой области
- Заработная плата: коксовики с нефтяниками подвинули финансистов
- Работники ГП "Селидовуголь" живут с прошлогодними зарплатами
- Учасники блокади Донбасу заявили про початок нового етапу21:00
- Оккупанты отправят на Донбасс целых четыре "гуманитарных пакости" Путина18:00
- В ОРДЛО запретят ввозить радиотовары и строительные материалы16:50
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Учасники блокади Донбасу заявили про початок нового етапу21:00
- Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей (видео)20:45
- «Укрэнерго» обещает не погружать страну «во мрак» до 15-20 марта.20:35
- Львовянин в первый рабочий день заложил служебное авто в ломбард20:20
- Дети Славянска – участники проекта «Первый раз на каток»20:10
- В Сети появилось видео задержания пьяного замглавы НАПК19:55
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- Во львовской высотке нашли коробку с телом младенца19:22
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- Нападающего «Динамо» дисквалифицировали за драку (ВИДЕО)18:49
- Служебный роман в украинских офисах: как часто сотрудники влюбляются на работе19:34
- ТОП 5 морепродуктів для схуднення19:05
- ТОП 3 напої, які втамовують голод18:32
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)