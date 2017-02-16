Теракт в Пакистане унес жизни десятков людей (видео)

16.02.2017 20:45

В результате масштабного взрыва в Пакистане погибли по меньшей мере 50 человек

Как пишет Politeka со ссылкой на Express Tribune, жертвами смертельной атаки стали жители Сехван-Шарифе.

Предварительно известно, что мощный взрыв произошел у мавзолея Лала Шахбаза Каландара вечером в четверг, 16 февраля.

На тот момент, по данным ряда СМИ, в эпицентре происшествия находилось множество верующих.