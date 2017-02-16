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Трамп рассказал, кто его «подставляет» в отношениях с Кремлем
Созданием «фэйков» о связях Белого дома с Кремлем занимаются представители Демократической партии США
Как пишет Politeka, об этом американский президент Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.
В частности Трамп заявил, что информацию его связях с российским президентом Владимиром Путиным «генерируют» демократы, которые одержали поражение во время избирательной гонки за президентское кресло в 2016 году.
«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!», — написал Трамп на странице в соцсети.
Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным каким либо образом оценивать и комментировать инициативу ряда конгрессменов США расследовать контакты администрации президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией.
Теги: Донбасс, отношения, Кремль
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