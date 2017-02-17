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Трамп заявил, что получил в наследство беспорядок в стране и в мире

17.02.2017 07:07
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Трамп заявил, что получил в наследство беспорядок в стране и в мире

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами заявил, что унаследовал от администрации Барака Обамы сплошной бардак. Об этом сообщает Washington Post, передает 112.ua.

"Если честно, то я получил в наследство полный бардак. Беспорядок что в стране, что за рубежом", - цитирует главу Белого дома газета.

При этом Трамп опроверг предположения о том, что хаос творится в его собственной администрации. "Я включаю телевизор, открываю газеты и вижу там одно описание нашей работы – хаос. А на самом деле все как раз наоборот. Наша администрация работает как отлично настроенный механизм. И это несмотря на то, что Конгресс до сих пор не утвердил кабинет", - пожаловался американский президент.

 Трамп также заявил в четверг, что активно работает над планом по укреплению армии страны, однако надеется, что ему не придется применять военную силу.

"Я стремлюсь к миру. Но этот мир должен обеспечиваться таким образом, чтобы мы имели в нашем распоряжении силу", - сказал Трамп в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне.

 Он подчеркнул, что администрация США работает над вопросом укрепления вооруженных сил при активной поддержке со стороны сената и военного командования. По его словам, задача состоит в том, чтобы создать такие мощные вооруженные силы, "каких у нас никогда не было".

"Но я надеюсь, что мне никогда не придется прибегнуть к вооруженной силе", - заверил Трамп.

По его мнению, в настоящее время американская армия не располагает достаточными возможностями, так как "оснащена старым, изношенным вооружением".

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и вернет Крым.

В МИД Российской Федерации комментируя заявление Шона Спайсера заявили, что считают полуостров своим и возвращать его они не планируют. 

 


Фото: zn.ua

Теги: США, Донбасс, мир, беспорядки, наследство, страна, трамплин
 
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