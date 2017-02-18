Личный красный телефон Гитлера выставлен на аукцион в США

18.02.2017 08:07

Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, уйдет с молотка в американском штате Мэриленд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на АР.

Как ожидается, стартовая цена лота будет установлена на уровне 100 тыс. долл. и может достигнуть 300 тыс. долл. Аукционный дом подчеркивает, что в ближайшие выходные начнет принимать ставки от потенциальных покупателей.

Агентство отмечает, что изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера. На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера, отмечает АП.

Руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.