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Личный красный телефон Гитлера выставлен на аукцион в США
18.02.2017 08:07
Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, уйдет с молотка в американском штате Мэриленд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на АР.
Как ожидается, стартовая цена лота будет установлена на уровне 100 тыс. долл. и может достигнуть 300 тыс. долл. Аукционный дом подчеркивает, что в ближайшие выходные начнет принимать ставки от потенциальных покупателей.
Агентство отмечает, что изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера. На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера, отмечает АП.
Руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.
Фото: interfax.com.ua
Теги: Донбасс, аукцион, телефон, находка, Гитлер, бункер
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