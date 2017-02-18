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Монолог Жванецкого "Ты еврей?" поднимет настроение (ВИДЕО)
18.02.2017 17:25
Тонкий юмор Жванецкого всегда поднимает настроение. Этот монолог о том времени, когда правду о своей национальности нужно было держать в тайне. А это удавалось не всегда. Слушайте, пожалуйста.
Фото: https://isralove.org/
Теги: Донбасс, юмор, Михаил Жванецкий, евреи
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