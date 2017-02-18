У кортеж Трампа кинули камінь

18.02.2017 09:59

У Флориді в кортеж президента США Дональда Трампа невідомий кинув камінь.

Про це повідомляється на сторінці телеканалу ABC News в Twitter з посиланням на високопоставленого співробітника правоохоронних органів.

Лімузин американського президента не постраждав. За даним фактом секретна служба проводить розслідування, пише radio24.ua.