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У кортеж Трампа кинули камінь
18.02.2017 09:59
У Флориді в кортеж президента США Дональда Трампа невідомий кинув камінь.
Про це повідомляється на сторінці телеканалу ABC News в Twitter з посиланням на високопоставленого співробітника правоохоронних органів.
Лімузин американського президента не постраждав. За даним фактом секретна служба проводить розслідування, пише radio24.ua.
Фото: rustelegraph.ru/
Теги: Донбасс, камень, кортизол, трамплин
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