Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане

20.02.2017 20:25

Турецкие пограничники задержали гражданина Грузии, который пытался проникнуть на территорию Грузии. Во время таможенного досмотра чемодана в нем обнаружилась 28-летняя девушка

Об этом сообщает портал «Лайф».

Отмечается, что девушку задержали на КПП Сарп Сыныр в провинции Хопа. Ее пытался перевезти через границу гражданин Грузии.

Как объяснили пограничники, девушке официально запрещен въезд в Турцию. Сейчас правоохранительные органы проводят допрос девушки и ее «перевозчика».

Кстати, ранее у киевлянина отобрали чемодан с деньгами.

Источник: https://politeka.net