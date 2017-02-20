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Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане
20.02.2017 20:25
Турецкие пограничники задержали гражданина Грузии, который пытался проникнуть на территорию Грузии. Во время таможенного досмотра чемодана в нем обнаружилась 28-летняя девушка
Об этом сообщает портал «Лайф».
Отмечается, что девушку задержали на КПП Сарп Сыныр в провинции Хопа. Ее пытался перевезти через границу гражданин Грузии.
Как объяснили пограничники, девушке официально запрещен въезд в Турцию. Сейчас правоохранительные органы проводят допрос девушки и ее «перевозчика».
Кстати, ранее у киевлянина отобрали чемодан с деньгами.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Турция, чемодан
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