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Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане

20.02.2017 20:25
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Девушка пыталась проникнуть в Турцию в чемодане

Турецкие пограничники задержали гражданина Грузии, который пытался проникнуть на территорию Грузии. Во время таможенного досмотра чемодана в нем обнаружилась 28-летняя девушка

Об этом сообщает портал «Лайф».

Отмечается, что девушку задержали на КПП Сарп Сыныр в провинции Хопа. Ее пытался перевезти через границу гражданин Грузии.

Как объяснили пограничники, девушке официально запрещен въезд в Турцию. Сейчас правоохранительные органы проводят допрос девушки и ее «перевозчика».

Кстати, ранее у киевлянина отобрали чемодан с деньгами

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Турция, чемодан
 
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