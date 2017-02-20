Экс-посол США Макфол: Вопрос политики Трампа по России открыт, но "медвежьих объятий" не будет

20.02.2017 16:31

Пока еще рано говорить, но вряд ли политика США в отношении Украины значительно изменится, считает американский дипломат

Профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол известен как специалист по России и Восточной Европе, а также как один из самых ярких критиков президента РФ Владимира Путина. В 2016 году РФ внесла его в санкционный список "из-за нанесения целенаправленного ущерба отношениям Москвы и Вашингтона", хотя еще за пару лет до этого Макфол был послом США в России. Немало критики от профессора досталось и Дональду Трампу – и как кандидату, и как президенту. После победы Трампа на выборах Макфол написал в Twitter, который он, как и Трамп, зачастую использует для публичного высказывания позиций: "Самая проигравшая в мире этой ночью – Украина. Единственная ваша надежда – всерьез заниматься реформами и сохранять поддержку Европы". Корреспонденты "Сегодня" пообщались с Майклом Макфолом по завершению украинского ланча, который организовала Ялтинская европейская стратегия (YES) на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Сейчас дипломат считает, что есть признаки движения Трампа в правильном направлении, в том числе, для Украины.

- Многие европейские лидеры задавались вопросом, есть ли жизнь после выборов в США. Что думаете о непредсказуемости Трампа?

- Безусловно, когда кандидат Трамп боролся за президентство, он сказал много вещей о Европе, Украине и России, которые лично я считаю вызывающими тревогу. В американской внешней политике есть определенная традиция, к примеру, я полностью согласен со всем сказанным республиканцем Джоном Маккейном в первый день Мюнхенской конференции, хотя я – член Демократической партии. Трамп же заявил много вещей, которые противоречат этой политической традиции.

Одно из худших его заявлений касалось Крыма – когда на вопрос о том, нужно ли его признавать как часть России Трамп ответил, что ему надо разобраться.

Он сказал тревожные вещи о НАТО, а также об уважении и восхищении Путиным. Сейчас же вижу, что его команда начинает говорить о политике, хотя и формулирует медленно, по моему мнению. В этом процессе видно, как экстремальные комментарии, которые он высказывал во время кампании, отбрасываются, и не становятся частью политики.

К примеру, по Крыму, он такого больше не говорит, они говорят противоположное. О НАТО – вы слышали, как вице-президент и министр обороны США высказали твердую поддержку НАТО. Все меньше сомнений остается в приверженности Америки НАТО.

Намного меньше я слышал об изменении политики в отношении России, думаю этот вопрос еще открыт. И даже здесь это обсуждали, но не думаю, что они пришли к соглашению, как вести дела с Россией и НАТО. Во всяком случае, идет дискуссия, и это не будут медвежьи объятия, которые обещал кандидат Трамп.

- По Вашему мнению, как далеко за пределы Twitter готов зайти Трамп в его новом убеждении, что Крым был захвачен Россией и его необходимо вернуть?

- Это была полная противоположность тому, что он говорил как кандидат. Когда я это увидел, я воспринял это как хорошие новости, ведь это правда.

И меня немного беспокоит, что некоторые американские и европейские лидеры не говорят об этом так, как следовало бы. Я не слышал слова "аннексия", – я здесь всего день, может оно где то звучало, но я не слышал, – я не слышал слова "вторжение". А это – эмпирические факты о том, что произошло.

Думаю, это свидетельство, что он двигается в правильном направлении. Пока еще рано говорить, но думаю вряд ли произойдет значительное изменение политики США в отношении Украины.

- Если говорить о "вторжении" и "аннексии", достаточно ли уделили внимания украинскому вопросу на Мюнхенском конференции?

- Для меня – нет. Если говорить о вещах, которые беспокоят меня, вопиюще не хватает двух тем. Первое – это Украина, а второе то – что российские организации атаковали США в прошлом году, украли данные одной из наших партий, вмешались в наши выборы и помогли одному кандидату победить. Это большое дело и его следует обсуждать.

Важно, что это не конец. Они могут применить эту стратегию в других странах. Поэтому, говоря о безопасности, надо говорить и о кибербезопасности, чистоте наших выборов. Кстати, учитывая возможности России, об этом надо думать и Америке, и Украине.

- Во время сегодняшнего обсуждения никто не говорил о так называемых сепаратистах или боевиках, только о России, но зачастую на международном уровне, да и на некоторых дискуссиях в Мюнхене говорят о неких пророссийских формированиях в Украине. По Вашему мнению, как Запад воспринимает ситуацию в Украине – как противостояние с Россией, или внутренний конфликт?

- Не думаю, что есть консенсус, и в этом проблема. По моему мнению, это однозначно Россия против Украины. Другие пытаются представить это как гражданскую войну. И аналитическая неразбериха приводит к неразберихе с политикой.

- Какова перспектива предоставления США или НАТО дополнительной поддержки Украине, к примеру, отправки наблюдателей или предоставления оружия?

- Я был поражен дискуссией, она под запись проводилась?

- Да, были камеры.

- Я был поражен, ведь, как рассказал генерал Петреус (бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус – прим. Авт), законодатели передали деньги на оружие, все двигалось в правильном направлении, а потом Белый дом остановил это, президент Обама остановил. Знаю, что это правда – у меня до недавнего времени было много друзей в Белом доме. Сейчас новый Белый дом и новый президент. Важно понять, какова их политика в этом отношении, ведь были некоторые противоположности в их политике. Большинство республиканцев очень критиковали Обаму, когда он не дал того оружия. Что ж, сейчас в Белом доме республиканец, давайте увидим, что произойдет.

Заглавное фото со страницы Макфола в Facebook

Источник: segodnya.ua