Южное побережье Испании накрыло наводнение (видео)

20.02.2017 18:40

В Испании из-за проливных дождей оказался затоплен популярный курорт Малага.Вышедшие из берегов реки затопили город

Непогода в популярном среди туристов городе Малага спровоцировала подтопление жилых домов, офисных помещений и школ. Также оказалось заблокированным уличное движение.

Сообщается, что за сутки в спасательные службы поступило 200 сообщений о ДТП, авариях и других инцидентах, вызванных наводнением.

В данный момент информации о жертвах нет.

Полиция города просит людей сохранять спокойствие и не выходить на улицы без крайней необходимости.

Кроме того, ураганный ветер повалил сотни деревьев. Многие из них проломили крыши зданий и гаражей, перегородили трассы. Сейчас приходится разбирать огромные завалы.

Источник: http://comments.ua с сылкой на «ТСН»,