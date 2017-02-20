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МИД Турции: Анкара не признает аннексию Крыма, несмотря на улучшение отношений с Москвой
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что между Анкарой и Москвой существуют принципиальные разногласия, в частности непризнание Турцией аннексии Крыма.
"Мы имели принципиальную политику к инциденту (здесь и далее об уничтожении российского самолета в ноябре 2015 года - ред.). Например, мы никогда не признавали незаконную аннексию Крыма. Мы имеем разные позиции в Сирии", - сказал Чавушоглу журналистам после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, несмотря на улучшение отношений, общие проекты и то, что Турция и Россия являются торговыми партнерами, "это не значит, что Анкара поддерживает все, что делает Россия".
Чавушоглу также указал на то, что после обострения отношений между странами в конце 2015 года в НАТО негативно относились к тому, что в регионе возник еще один конфликт, а после нормализации отношений критиковали сближение Анкары и Москвы.
"После инцидента много друзей по Альянсу на разного уровня встречах советовали мне нормализовать отношения с Россией, объясняя то, что не нужен еще один конфликт в регионе. Но сразу после того, как мы нормализовали отношения с Россией, те же друзья начали меня спрашивать, почему мы нормализовали отношения с Россией", - сказал глава турецкого МИД.
Источник: ua.today
Теги: Донбасс, Крым, Турция, аннексия
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