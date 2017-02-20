Москвич взял в заложники жену и троих детей, и потребовал убежища в КНДР

20.02.2017 18:57

Мужчина сообщил в соцсетях о якобы угрожающей ему смертельной опасности

Москвич взял в заложники свою жену и троих детей, потребовав предоставить ему убежище в КНДР, Иране или Китае.

Сообщается, что заложники находятся в квартире на Боровском шоссе. 27-летний мужчина сообщил в соцсетях о якобы угрожающей ему смертельной опасности. Он уверяет, что накануне на него было совершено нападение. Всю правду о случившемся, по его словам, можно отыскать в протоколах сионских мудрецов.

Такое он сообщил, что не получил ответ от посольств названных им государств, из-за чего «вынужден импровизировать». С ним попыталась поговорить его мать, однако захватчик отказался пускать ее в квартиру.

Позже пресс-служба ГУ МВД по Москве уточнила, что мужчина не захватывал детей в заложники, а наоборот, забаррикадировался в квартире один и не пускает родных.

В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и скорая помощь. Сотрудники экстренных служб пытаются урегулировать ситуацию.

Источник: http://comments.ua с ссылкой на РЕН ТВ