Покушение на Эрдогана: обвиняемым светит пожизненное

20.02.2017 18:12

В городе Мугла (Турция) началось заседание суду по делу о покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в июле прошлого года

Об этом Politeka стало известно из сообщения издания Daily Sabah.

В деле о покушении подозреваются 47 человек, большинство из них являются военнослужащими. В ночь переворота они попытались захватить отель в Мармарисе, где находился лидер старны. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Троих человек будут судить заочно;, среди них — проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции называют идеологом мятежа; фигурантам дела вменяется в том числе и участие в якобы возглавляемой им террористической организации.

Как говорится в сообщении, один из подсудимых дал в суде показания о том, что перед мятежниками не стояла задача убийства Эрдогана.

«Моей миссией было захватить президента и доставить его целым и невредимым на базу ВВС Акынджи ( штаб участников переворота).

У здания суда собрались около 200 человек, которые требуют для подсудимых смертной казни.