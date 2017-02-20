- Южное побережье Испании накрыло наводнение (видео)18:40
- Покушение на Эрдогана: обвиняемым светит пожизненное18:12
- В Эквадоре начались протесты против Ленина17:30
- РФ участвовала в подготовке путча, чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО, - спецпрокурор17:02
- Экс-посол США Макфол: Вопрос политики Трампа по России открыт, но "медвежьих объятий" не будет16:31
- Путін дав громадянство ще двом екс-"беркутівцям"16:18
- Ленин уверенно лидирует на выборах в Эквадоре15:25
- В Израиль прилетели ракеты из Египта12:10
- МИД Турции: Анкара не признает аннексию Крыма, несмотря на улучшение отношений с Москвой10:20
- Убийство Ким Чен Нама: Малайзия ждет объяснений посла КНДР09:30
Покушение на Эрдогана: обвиняемым светит пожизненное
В городе Мугла (Турция) началось заседание суду по делу о покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время попытки госпереворота в июле прошлого года
Об этом Politeka стало известно из сообщения издания Daily Sabah.
В деле о покушении подозреваются 47 человек, большинство из них являются военнослужащими. В ночь переворота они попытались захватить отель в Мармарисе, где находился лидер старны. Им грозит пожизненное лишение свободы.
Троих человек будут судить заочно;, среди них — проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции называют идеологом мятежа; фигурантам дела вменяется в том числе и участие в якобы возглавляемой им террористической организации.
Как говорится в сообщении, один из подсудимых дал в суде показания о том, что перед мятежниками не стояла задача убийства Эрдогана.
«Моей миссией было захватить президента и доставить его целым и невредимым на базу ВВС Акынджи ( штаб участников переворота).
У здания суда собрались около 200 человек, которые требуют для подсудимых смертной казни.
Теги: Донбасс, Турция, покушение, Эрдоган
- Настоящий «удар в спину» Путин получит от Беларуси и Казахстана, — Портников
- «Металлург»: безвыигрышный сбор
- СМИ: "помидорная угроза" Кремля, просчеты Путина и за любое военное вмешательство приходится платить
- "Предъявите живого Плотницкого": "лидера ЛНР" никто не видел уже девять дней
- Предсказатель: нас ждет засуха и кризис
- Донецкие в Анталии, или Как взять от жизни всё!
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- Бій під Авдіївкою – російські диверсанти пішли на прорив15:52
- Правозахисник розповів про «плюси» та «мінуси» визнання РФ «паспортів» невизнаних республік Донбасу15:40
- Авдеевские полицейские нашли в огороде российский беспилотник15:30
- В район Горлівки бойовики перекинули підрозділ ППО – Тимчук12:42
- Боевик «ДНР» устроил взрыв из-за ревности12:30
- В Авдеевку вернули электричество11:45
- Начались работы по восстановлению энергоснабжения Авдеевки10:35
- Боевики не дают восстановить энергоснабжение Авдеевки09:55
- Москвич взял в заложники жену и троих детей, и потребовал убежища в КНДР18:57
- Южное побережье Испании накрыло наводнение (видео)18:40
- Мешканці Авдіївки вже не надіються на режим "тиші"18:28
- Покушение на Эрдогана: обвиняемым светит пожизненное18:12
- Украинцев будут мотивировать платить взносы в Пенсионный фонд17:55
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- В Эквадоре начались протесты против Ленина17:30
- Донецкая фильтровальная станция готова к запуску17:15
- РФ участвовала в подготовке путча, чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО, - спецпрокурор17:02
- Экс-советник Путина: минский формат означает сдачу Украины16:48
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Гематоген - корисна альтернатива шоколаду08:10
- Что делать, если кто-то «перебрал»: тактика ликвидации алкогольного отравления07:49
- Из-за легализации паспортов ЛДНР Украина рискует получить начало широкомасштабной войны15:37
- Как перестать беспокоиться и решить проблемы со сном - советы эксперта21:29
- Что делать, если ребенок подавился17:56
- Эти факты о человеческом мозге изменят вашу жизнь15:44
- Что нужно знать о какао08:36
- Как запах тела предупреждает о той или иной болезни21:42
- Какие продукты являются врагами для сердца и сосудов (ВИДЕО)20:40
- Порошенко готовит ответный шаг на указ Путина о документах "ЛДНР"
- Сначала указ, затем будут официально введены войска РФ - журналист об оккупированном Донбассе
- Боевики обстреляли торговый центр в Донецкой области, много раненых
- Будут ли платить пенсии работающим пенсионерам - мнение министра
- США предложили Украине помочь полностью заблокировать «ЛДНР»
- Завтра в Донецке перекроют движение транспорта - ожидают небывалой массовости митинг
- Мощная взрывная волна прокатилась по Донецку и Горловке
- Донецк дрожит от мощнейших обстрелов: слышат все районы, на Мотеле отключили электричество
- Висновків не зробив - нинішній ватажок "Сомалі" вже просив пробачення у українців (ВІДЕО)
- Создан сайт о прокремлевских политиках Украины