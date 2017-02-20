РФ участвовала в подготовке путча, чтобы помешать вступлению Черногории в НАТО, - спецпрокурор

20.02.2017 17:02

Главным организатором неудачной попытки свержения правительства Черногории в 2016 году был представитель российских военных структур, заявил черногорский спецпрокурор Миливое Катнич.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Спецпрокурор Черногории Миловое Катнич сообщил в воскресенье вечером, что обвинительное заключение по делу о попытке дестабилизации Черногории и захвате власти будет готово не позднее 15 апреля и что расследование, которое на сегодняшний день затрагивает 25 подозреваемых, может быть распространено и на других лиц. Он также сообщил, что настоящая фамилия российского гражданина Эдуарда Широкова - Шишмаков, что он ранее был заместителем военного атташе в Польше и был выслан. Проверить эту информацию в других источниках не удалось.

"За этими событиями стоят националистические структуры из России, теперь мы знаем еще и то, что в них были вовлечены и российские государственные органы", - сказал Катнич в интервью черногорскому телевидению.

Как сообщалось ранее, спецслужбы США и Великобритании располагают доказательствами причастности российских властей к попытке дестабилизации Черногории в день выборов 16 октября 2016 года и покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича. Об этом сообщает газета Sunday Telegraph.

Это дело в последние месяцы расследует специальная прокуратура Черногории на фоне противостояния властей и оппозиции, не признавшей итоги последних выборов. Фигурантами являются около 20 граждан Сербии и двое российских граждан – Эдуард Широков и Владимир Попов, а также лидеры главной оппозиционной силы Черногории – "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич.

Источник в британском правительстве сообщил газете Sunday Telegraph, что речь идет о заговоре, целью которого было развалить правительство Черногории, ориентированное на вступление в НАТО. По утверждению источника, спецслужбы располагают данными, свидетельствующими о причастности Москвы к этому заговору "на высоком уровне". В деле есть перехваченные телефонные переговоры и переписка.

Источник отметил, что "планировавшийся в Черногории переворот стал одним из самых вопиющих примеров агрессивной кампании вмешательства в дела западных стран". Этот вопрос обсуждали на прошлой неделе министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает британское издание. Ранее Кремль категорически отверг какую-либо причастность России к "истории с переворотом".

В самой Черногории на этой неделе усилилась политическая напряженность на фоне попытки привлечь к уголовной ответственности лидеров "Демократического фронта" Мандича и Кнежевича, которые, как полагает следствие, собирались устроить штурм парламента вечером 16 октября. Прокуратура считает, что эти пророссийски настроенные политики входят в число организаторов преступной группы, которая планировала теракты, захват госучреждений и убийство Джукановича, занимавшего тогда премьерский пост.

На этой неделе Мандич и Кнежевич были лишены депутатской неприкосновенности в рамках расследования этого дела, однако они не были задержаны, поскольку главный прокурор распорядился не применять к ним эту меру пресечения на данном этапе. Сами представители "Демократического фронта" заявляют о фальсификации расследования в интересах властей и обвиняют их в развязывании гражданской войны.

Наблюдатели говорят о глубоком политическом кризисе, который грозит эскалацией. Ситуацию для Радио Свобода комментирует профессор факультета политических наук Белградского университета Милош Бешич.

– После выборов в Черногории мы наблюдаем углубление политического кризиса, политическая жизнь, по сути, блокирована с учетом решения оппозиции бойкотировать работу парламента и расследования в отношении лидеров "Демократического фронта". Речь идет об очень серьезных обвинениях, которые усиливают недоверие и раскол в обществе. До сих пор неясно, насколько серьезны доказательства, которыми располагает специальный прокурор, пытающийся привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиции. Эти доказательства должны выглядеть бесспорными. В противном случае в Черногории возрастет риск нестабильности, что особенно опасно в год присоединения Черногории к НАТО, имея в виду большое число противников этого процесса", – говорит в беседе с Радио Свобода политолог Милош Бешич.

Источник: sprotyv.info