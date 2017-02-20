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Телефонный аппарат Гитлера купили за $243 тысячи
20.02.2017 09:16
На аппарате фирмы Siemens выгравированы имя и фамилия фюрера.
Аутентичность устройства подтвердил несколько лет назад телохранитель немецкого диктатора
Личный телефонный аппарат лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера был продан в США за 243 тыс. долларов. Торги проходили в аукционном доме Alexander Historical Auctions. Стартовая стоимость лота составляла 100 тыс. долларов.
Телефон Siemens c гравировкой имени и фамилии фюрера был подарком вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере Гитлера и передан британскому офицеру, семья которого хранила аппарат более 70 лет.
Аукционный дом обозначала этот лот как «возможно, самое разрушительное «оружие» всех времен, лишившее жизни миллионы людей по всему миру».
Источник: comments.ua
Теги: Донбасс, продажа, телефон, Гитлер
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