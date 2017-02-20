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В Эквадоре начались протесты против Ленина
Несколько сотен сторонников оппозиционного кандидата в президенты Эквадора оппозиционера Гильермо Лассо организовали акцию протеста возле здания Национального избирательного совета в Кито
Как передает агентство ТАСС, митингующие потребовали, чтобы прошел честный подсчет голосов, которые были поданы накануне на выборах президента страны. В данный момент в голосовании лидирует кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна», бывший вице-президент Ленин Морено.
Как считают митингующие, Национальному избирательному совету необходимо объявить о проведении второго тура голосования, в противном случае протестующие решатся на штурм здания.
На данный момент манифестанты поют национальный гимн Эквадора. Многие из присутствующих держат в руках флаги с символикой «Движения CREO».
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Эквадор, Ленин
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