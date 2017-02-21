Америке дорисовали «лишний» штат

21.02.2017 18:00

Во время встречи вице-президента США Майкла Пенса с главой Европейского совета Дональдом Туском организаторы вывесили американский флаг с «лишней» звездой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Associated Press.

Как известно, на американском флаге изображено 50 звезд, каждая из которых символизирует американские штаты. Однако европейцы вывесили свой вариант флага с 51 звездой. Также была ошибка в расположении звезд – они заняли шесть рядов вместо положенных девяти.

В то же время флаг ЕС, на котором 12 золотых звезд формируют круг, был вывешен корректный. По информации агентства, в ЕС оплошность пока никак не прокомментировали.



