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Америке дорисовали «лишний» штат

21.02.2017 18:00
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Америке дорисовали «лишний» штат

Во время встречи вице-президента США Майкла Пенса с главой Европейского совета Дональдом Туском организаторы вывесили американский флаг с «лишней» звездой 

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Associated Press.

Как известно, на американском флаге изображено 50 звезд, каждая из которых символизирует американские штаты. Однако европейцы вывесили свой вариант флага с 51 звездой. Также была ошибка в расположении звезд – они заняли шесть рядов вместо положенных девяти.

В то же время флаг ЕС, на котором 12 золотых звезд формируют круг, был вывешен корректный. По информации агентства, в ЕС оплошность пока никак не прокомментировали.




Теги: США, Донбасс
 
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