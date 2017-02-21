Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

21.02.2017 16:10

Суд в Вене разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает Insider, сообщает телеканал 112 Украина.

Суд счел экстрадицию допустимой и удовлетворил жалобу прокуратуры, представляющей интересы США. Сообщается, что полное обоснование суд даст позже.

Окончательное решение по экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.

ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.