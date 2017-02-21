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Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

21.02.2017 16:10
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Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Суд в Вене разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает Insider, сообщает телеканал 112 Украина.
Суд счел экстрадицию допустимой и удовлетворил жалобу прокуратуры, представляющей интересы США. Сообщается, что полное обоснование суд даст позже.
Окончательное решение по экстрадиции примет федеральный министр юстиции Австрии.
ФБР обвиняет Фирташа в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы олигарх и его сотрудники заплатили индийским чиновникам 19 миллионов евро.



Теги: США, суд, Дмитрий Фирташ , экстрадиция
 
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