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Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках

21.02.2017 18:32
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Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках

Она часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы

Британской писательнице, которая получила популярность благодаря книгам про "Гарри Поттера" Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих особняках.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте Change.org, которая успела уже собрать почти 40 тыс. из необходимых 50 тыс. голосов.

По словам автора петиции, Роулинг часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы. Похожим образом поступают и многие другие мультимиллионеры и миллиардеры.

Согласно информации в петиции, для Роулинг настало время показать истинную солидарность. По словам автора обращения, в особняках писательницы в Британии есть 18 свободных спален, и она могла бы предоставить их 18 беженцам на долгосрочной основе.

Кроме того, в петиции говорится, что Роулинг могла бы открыть приюты для беженцев на территории своих имений.

 

Источник: http://www.segodnya.ua



Теги: Донбасс, Джоан Роулинг, беженцы
 
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