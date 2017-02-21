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Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках
Она часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы
Британской писательнице, которая получила популярность благодаря книгам про "Гарри Поттера" Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих особняках.
Соответствующую петицию опубликовали на сайте Change.org, которая успела уже собрать почти 40 тыс. из необходимых 50 тыс. голосов.
По словам автора петиции, Роулинг часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы. Похожим образом поступают и многие другие мультимиллионеры и миллиардеры.
Согласно информации в петиции, для Роулинг настало время показать истинную солидарность. По словам автора обращения, в особняках писательницы в Британии есть 18 свободных спален, и она могла бы предоставить их 18 беженцам на долгосрочной основе.
Кроме того, в петиции говорится, что Роулинг могла бы открыть приюты для беженцев на территории своих имений.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Джоан Роулинг, беженцы
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