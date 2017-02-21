Джоан Роулинг призвали разместить беженцев в своих особняках

21.02.2017 18:32

Она часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы

Британской писательнице, которая получила популярность благодаря книгам про "Гарри Поттера" Джоан Роулинг предложили разместить беженцев в своих особняках.

Соответствующую петицию опубликовали на сайте Change.org, которая успела уже собрать почти 40 тыс. из необходимых 50 тыс. голосов.

По словам автора петиции, Роулинг часто выражает солидарность с ближневосточными беженцами и выступает за открытые границы. Похожим образом поступают и многие другие мультимиллионеры и миллиардеры.

Согласно информации в петиции, для Роулинг настало время показать истинную солидарность. По словам автора обращения, в особняках писательницы в Британии есть 18 свободных спален, и она могла бы предоставить их 18 беженцам на долгосрочной основе.

Кроме того, в петиции говорится, что Роулинг могла бы открыть приюты для беженцев на территории своих имений.

Источник: http://www.segodnya.ua