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Малайзийские врачи не смогли найти причину смерти брата Ким Чен Ына
21.02.2017 12:25
Малайзийские специалисты в ходе проведенного вскрытия тела Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, не обнаружили никаких признаков сердечного приступа, а также следов укола и других видимых ран. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Малайзии, передает телеканал 112 Украина.
По его сведениям, причина смерти по-прежнему остается неизвестной. Также отмечается, что от родственников Ким Чон Нама пока не поступал официальный запрос на выдачу тела.
Также сообщалось, что сын Ким Чон Нам, Ким Хан Соль, прилетел в столицу Малайзии утром во вторник и уже посетил госпиталь, где находится тело его отца.
Теги: причины, смерть, Ким Чен Нам
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