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Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина

21.02.2017 08:03
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Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник утром в здании Российского диппредставительства на Манхэттене (Нью-Йорк) в связи с проблемами с сердцем.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра.

Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.

В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН, отметив, что Виталий Чуркин был великим дипломатом. "Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", - написала Захарова в своем фейсбуке.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Россия, США, Донбасс, дипломат
 
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