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Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник утром в здании Российского диппредставительства на Манхэттене (Нью-Йорк) в связи с проблемами с сердцем.
Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.
По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра.
Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.
В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.
21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с кончиной постпреда России при ООН, отметив, что Виталий Чуркин был великим дипломатом. "Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", - написала Захарова в своем фейсбуке.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, дипломат
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