Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин умер в понедельник утром в здании Российского диппредставительства на Манхэттене (Нью-Йорк) в связи с проблемами с сердцем.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Чуркин был в Постпредстве России на 67 улице, когда ему стало плохо из-за "проблемы с сердцем" около 9.30 утра.

Отмечается, что о его смерти было объявлено на заседании в ООН.

В свою очередь Associated Press сообщает со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при ООН Владимира Сафронкова, что Чуркин почувствовал себя плохо еще в своем офисе, и его отправили в Пресвитерианский госпиталь Нью-Йорка, где он скончался.

21 февраля Виталию Чуркину исполнилось бы 65 лет.