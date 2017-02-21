ООН: В Южном Судане начался голод

21.02.2017 11:55

Ситуация в отдельных регионах Южного Судана официально признана голодом. Такая ситуация стала следствием затяжного вооруженного конфликта, падения сельскохозяйственного производства, а также высоких цен на продукты питания, передает ЗН.

100 тысяч человек уже голодают, еще почти миллион - на грани истощения. Гуманитарные учреждения системы ООН сообщают, что голод в настоящее время свирепствует в штате Юнити в северной и центральной части страны.

Формальное признание происходящего голодом означает, что люди уже начали умирать от недоедания. От острого истощения страдает более миллиона детей в Южном Судане. Более четверти миллиона детей - на грани голода.

"Если мы не окажем экстренную помощь этим детям, то многие из них просто не выживут", - предупредил представитель ЮНИСЕФ в Южном Судане Джереми Хопкин, передает Центр новостей ООН.

Вооруженный конфликт в Южном Судане серьезно подорвал сельскохозяйственное производство и уровень жизни сельского населения. Всплеск насилия в июле 2016 года усугубил развал системы производства, в том числе в ранее стабильных областях.

Резкий рост инфляции - до 800% в год - также нанес удар по пострадавшим провинциям, которые традиционно полагаются на местные рынки.

Южный Судан обрел независимость 9 июля 2011 года. Судан стал первым государством, который объявил об официальном признании южного соседа. Провозглашению независимости предшествовали десятилетия конфликта между Севером и Югом, в результате чего погибли около полутора миллионов человек.Военный конфликт в Южном Судане вспыхнул в декабре 2013 года между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, которое представляет бывший вице-президент Тени.

Источник: from-ua.com