Президент Алиев пояснил скандальное назначение своей жены

21.02.2017 17:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил назначение своей жены Мехрибан первым вице-президентом республики

Как сообщает агентство ТАСС, во время представления своей супруги на заседании Совета безопасности Азербайджана, Алиев подчеркнул, что с 2005 года Мехрибан — депутат Милли Меджлиса (парламента) страны.

«Ее деятельность как депутата направлена на решение проблем избирателей», – заявил Алиев.

Он также не забыл напомнить, что его жена занималась благотворительной деятельностью и проектами по развитию культуры и образования в страны.

В свою очередь назначенная Мехрибан Алиева сказала, что полностью осознает серьезность возложенной на нее ответственности и пообещала оправдать оказанное ей доверие.

Напомним, азербайджанский лидер Ильхам Алиев своим указом назначил супругу первым вице-президентом государства.

Источник: politeka.net