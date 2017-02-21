Президентские выборы в РФ заменят опросом

21.02.2017 15:02

В России намерены заменить выборы президента страны в 2018 году референдумом. Среди россиян проведут опрос относительно доверия к Владимиру Путину

Об этом, как пишет Politeka, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле.

«Нас ожидает референдум о доверии национальному лидеру. В администрации президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам. На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах», — сообщил источник.

В Кремле также не видят конкуренции в лице оппозиционного политика, главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

«Своим появлением на выборах он лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки», — добавили в Кремле.

Отметим, выборы президента в РФ пройдут 11 марта 2018 года.