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Президентские выборы в РФ заменят опросом
В России намерены заменить выборы президента страны в 2018 году референдумом. Среди россиян проведут опрос относительно доверия к Владимиру Путину
Об этом, как пишет Politeka, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле.
«Нас ожидает референдум о доверии национальному лидеру. В администрации президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам. На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах», — сообщил источник.
В Кремле также не видят конкуренции в лице оппозиционного политика, главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
«Своим появлением на выборах он лишь создаст много негатива вокруг власти, но не поспособствует значительному повышению явки», — добавили в Кремле.
Отметим, выборы президента в РФ пройдут 11 марта 2018 года.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, Путин, опрос, выборы президента
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