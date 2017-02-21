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Трамп напророчил беспорядки в Швеции
В шведской столице Стокгольме демонстранты устроили массовые беспорядки после задержания вечером 20 февраля подозреваемого в краже ювелирных изделий, сообщает Новое время.
Согласно сообщению стокгольмской полиции, волнения начались в районе Rinkeby, где проживает много мигрантов, около 22:20, когда неизвестные стали поджигать автомобили и бить витрины магазинов. В ходе потасовки один из протестующих нанес полицейскому удар камнем. Стражи порядка были вынуждены открыть стрельбу в воздух, никто из из пикетчиков ранен не был.
По состоянию на утро волнений нет, правоохранители квалифицировали инцидент как насилие в отношении должностных лиц и организация беспорядков, о пострадавших не сообщили.
Накануне президент США Дональд Трамп, выступая на демонстрации во Флориде, упомянул теракт в Швеции, которого в действительности не было. Так, после объявления о намерениях Белого дома возобновить усилия по ограничению иммиграции, Трамп привел примеры терактов в европейских странах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность приема мигрантов.
Теги: Швеция, беспорядки, Дональд Трамп
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