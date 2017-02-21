В РФ озвучили «неожиданную» версию смерти Чуркина

21.02.2017 16:45

Причиной скоропостижной смерти представителя России при Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина стали его «сильные переживания»

Об этом стало известно УНИАН со ссылкой на российские медиа.

Так, по версии издания «КП», сердечный приступ у «рупора» Кремля в ООН случился из-за переживаний относительно попытки средств массовой информации США найти российский след во вмешательстве в ход предвыборной гонки за кресло президента.

Свои «подозрения» журналисты построили на информации портала BuzzFeed, в материале которого идет речь о подозрительной смерти техсотрудника генконсульства РФ в Нью-Йорке накануне президентских выборов.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке.

Также Politeka писала, что временным исполняющим обязанности постпреда России при ООН после смерти Виталия Чуркина будет его первый заместитель Петр Ильичев.

Отметим, что в своем последнем интервью Чуркин говорил об Украине.

Источник: politeka.net