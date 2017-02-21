В США могут оправдать Фирташа – судья

Принимая решение, суд учел надежность государства, которое запросило экстрадицию, отметил его председатель

Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США не означает, что его там гарантированно ждет срок. Есть вероятность, что предпринимателя оправдают. Об этом заявил судья Высшего земельного суда Вены (Австрия) Лео Левнаич-Ивански.

"Возможно, что в США примут решение о прекращении судопроизводства или об оправдании", – сказал он.

Судья пояснил, что Вашингтон заключил соглашение со странами Европы относительно того, что политические дела также являются поводом для экстрадиции.

"Мы решили, что те события, которые произошли в Украине три года назад, и интересы Америки в Украине не имеют отношения к сути рассматриваемого нами дела", – сказал он.

При этом, как отметил судья, при принятии решения суд учел надежность государства, которое запросило экстрадицию.

"Суд решил не отказывать в экстракции, так как в этом случае это был бы сигнал для криминальных кругов, что можно участвовать в политических партиях и прикрывать таким образом свои криминальные дела", – заявил он.

В то же время, как подчеркнул председатель суда, Америка – демократическое государство, в котором обвиняемый не занимался политикой. Поэтому политическая мотивация для суда не представляется релевантной.

"Сторона зашиты говорила о том, что США грозят обвиняемому заключением на 20 лет, и это нарушение прав человека по такому обвинению, как предъявлено. Но мы руководствовались тем, что за крупные финансовые нарушения выносилось решение о 800 годах заключения. Так что суд счел, что грозящее наказание не нарушает прав человека. И это лишь возможность вынесения такого решения, а не решение. Возможно, оно не будет принято. Мы исходим из того, что в США соблюдают права человека", – пояснил судья.

Как сообщалось, суд в Австрии допустил экстрадицию Фирташа в США.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.

Источник: segodnya.ua



