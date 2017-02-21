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В США могут оправдать Фирташа – судья
Принимая решение, суд учел надежность государства, которое запросило экстрадицию, отметил его председатель
Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США не означает, что его там гарантированно ждет срок. Есть вероятность, что предпринимателя оправдают. Об этом заявил судья Высшего земельного суда Вены (Австрия) Лео Левнаич-Ивански.
"Возможно, что в США примут решение о прекращении судопроизводства или об оправдании", – сказал он.
Судья пояснил, что Вашингтон заключил соглашение со странами Европы относительно того, что политические дела также являются поводом для экстрадиции.
"Мы решили, что те события, которые произошли в Украине три года назад, и интересы Америки в Украине не имеют отношения к сути рассматриваемого нами дела", – сказал он.
При этом, как отметил судья, при принятии решения суд учел надежность государства, которое запросило экстрадицию.
"Суд решил не отказывать в экстракции, так как в этом случае это был бы сигнал для криминальных кругов, что можно участвовать в политических партиях и прикрывать таким образом свои криминальные дела", – заявил он.
В то же время, как подчеркнул председатель суда, Америка – демократическое государство, в котором обвиняемый не занимался политикой. Поэтому политическая мотивация для суда не представляется релевантной.
"Сторона зашиты говорила о том, что США грозят обвиняемому заключением на 20 лет, и это нарушение прав человека по такому обвинению, как предъявлено. Но мы руководствовались тем, что за крупные финансовые нарушения выносилось решение о 800 годах заключения. Так что суд счел, что грозящее наказание не нарушает прав человека. И это лишь возможность вынесения такого решения, а не решение. Возможно, оно не будет принято. Мы исходим из того, что в США соблюдают права человека", – пояснил судья.
Как сообщалось, суд в Австрии допустил экстрадицию Фирташа в США.
Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.
Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.
30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.
Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.
Источник: segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, Фирташ
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