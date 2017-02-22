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Художника из Франции замуровали в 12-тонном камне. ВИДЕО
22.02.2017 21:07
Художник Абрахам Пуаншеваль проводит перформанс, чтобы разобраться в смысле жизни. Он решил провести неделю внутри известняковой глыбы весом в 12 тонн.
Для удобства художника внутри породы вырезана дыра в форме человеческого силуэта, в которой Пуаншеваль намеревается провести семь дней, медитируя и размышляя о мироздании.
Куратор парижского музея современного искусства Palais de Tokyo рассчитывает что действия Абрахама будут расценены не как трюк, а как "мистическое путешествие за грани изведанного".
Источник Корреспондент.
Теги: Донбасс, Франция, художник, камень
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