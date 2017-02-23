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Куда КНДР направит свои новые ракеты
Частная разведка США заявила о наращивании ядерного потенциала КНДР
Как передает «Апостроф», эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor рассказали о том, против кого могут быть направлены новые ракеты КНДР и чем это грозит миру.
Отмечается, что радиус действия новой ракеты, разработанной в Северной Корее Pukkuksong-2 может достигать двух тысяч километров, что делает ее крайне опасной в первую очередь для соседних стран.
В первую очередь, наибольшая опасность угрожает Южной Корее. Сеул находится всего в двухстах километрах от Пхеньяна, напоминают эксперты. Несмотря на наращивание систем ПВО, это скорее всего окажется недостаточно для защиты от нападения со стороны КНДР.
Ракеты КНДР типа Pukkuksong-2 также представляет угрозу и для Японии. Дальность ее полета позволит поразитьпрактически любую точку в стране.
Именно поэтому США сейчас являются незаменимыми союзником для этих стран, уверены аналитики.
Поскольку американская разведка не имеет аналогов. Также американских военных мощностей с большей вероятностью хватит, чтобы прорвать оборону Северной Кореи и нейтрализовать весь арсенал, включая ядерный.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, ракеты, КНДР
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