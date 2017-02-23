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Поездкой Насирова к Трампу займутся антикоррупционеры
НАПК получила запрос от Министра финансов Александра Данилюка с просьбой проверить поездку главы ДФС Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа
Как пишет Politeka, об этом сообщила председатель НАПК Наталья Корчак на своей странице Facebook.
Она подчеркнула, что стоимость визита на инаугурацию Трампа стартовала от 25 тыс долларов и добавила, что Насиров был не единственным высокопоставленным украинским чиновником, который посетил это мероприятие.
«Национальное агентство получило письмо с просьбой проверить участие главы ДФС в мероприятиях, связанных с инаугурацией президента США в январе этого года. Со ссылкой на открытую информацию президентского инаугурационного комитета США, в письме отмечается, что путешествие в Вашингтон и участие в церемонии оглашения клятвы могли стоить одном лице от 25 тыс. до 1 млн. долларов «, — написала Корчак.
Как писала Politeka, ранее сообщалось, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров ответил на обвинения министра финансов Александра Данилюка. Он подчеркнул, что не платил 250 тыс. долларов за пригласительный на инаугурацию – это был подарок от друзей. Также в это время он находился в отпуске, официально согласованном с Кабмином.
Теги: политика, США, Донбасс, коррупция
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