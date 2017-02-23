В Японии отреагировали на планы РФ разместить войска на Курилах

23.02.2017 19:01

В МИД Японии отмечают, что размещение российских войск идет в разрез с позицией японских властей

Японские власти сожалеют о намерении России милитаризировать Курилы, введя туда вои войска, так как это противоречит позиции Японии, которая считает их своей территорией. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел Японии.

В МИД Японии отмечают, что размещение российских войск идет в разрез с позицией японских властей.

"Если размещение (дивизии РФ – ред.) имеет целью усилить военное присутствие на "северных территориях" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курильской гряды – ред.), то это противоречит позиции нашей страны, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление", – отметили в МИД.

Как заявлял 22 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2017 году Россия планирует разместить на Курилах одну дивизию своих войск для защиты территории.

В декабре 2016 года Япония допустила размещение военных баз США на Южных Курилах, если Российская Федерация передаст их японской стороне.

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Власти Японии считают, что эти острова являются их территорией в связи с заключенным в 1855 году Трактатом о торговле и границах. В РФ считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

Источник: http://www.segodnya.ua



