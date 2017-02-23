- В Японии отреагировали на планы РФ разместить войска на Курилах19:01
- Дисидент розповів, що планує зробити Путін з Донбасом17:56
- Куда КНДР направит свои новые ракеты17:02
- В РФ прошел митинг памяти погибших на Майдане (видео)15:30
- В каких странах украинцы получают самую большую зарплату?11:25
- Умер актер - звезда «Жестокого романса» и «Узника замка Иф»11:00
- Вступило в силу соглашение ВТО, которое спасет мировую экономику10:35
- Поездкой Насирова к Трампу займутся антикоррупционеры10:25
- В России рассказали, стоит ли Украине готовиться к «московским сюрпризам»09:30
- Россия устроила проводы Чуркину в Нью-Йорке07:05
В Японии отреагировали на планы РФ разместить войска на Курилах
В МИД Японии отмечают, что размещение российских войск идет в разрез с позицией японских властей
Японские власти сожалеют о намерении России милитаризировать Курилы, введя туда вои войска, так как это противоречит позиции Японии, которая считает их своей территорией. Об этом заявили ТАСС в министерстве иностранных дел Японии.
В МИД Японии отмечают, что размещение российских войск идет в разрез с позицией японских властей.
"Если размещение (дивизии РФ – ред.) имеет целью усилить военное присутствие на "северных территориях" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курильской гряды – ред.), то это противоречит позиции нашей страны, которая заключается в том, что это исконные территории Японии. Эти действия вызывают сожаление", – отметили в МИД.
Как заявлял 22 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 2017 году Россия планирует разместить на Курилах одну дивизию своих войск для защиты территории.
В декабре 2016 года Япония допустила размещение военных баз США на Южных Курилах, если Российская Федерация передаст их японской стороне.
Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Власти Японии считают, что эти острова являются их территорией в связи с заключенным в 1855 году Трактатом о торговле и границах. В РФ считают, что эти острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Япония, Курильские острова
- Не только "Крым наш" или как будет решаться спор по Курилам
- Япония может разорвать отношения с РФ из-за Курил
- Япония отчаялась договориться с Путиным о Курилах
- Предприятие Ахметова выполняет крупный заказ Кремля в счет погашения долга
- Битва за Донбасс: нужно продержаться четыре месяца
- "А если Япония таки бахнет?" - zloy_odessit
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Донецкий металлургический завод останавливает производство16:25
- Новини з зони АТО за минулу добу (22.02.17)15:15
- «Более трех часов врачи составляли лицо раненого, словно пазлы...»14:55
- Вооруженные «казаки» массово бегут с Донбасса14:12
- Под Мариуполем на позиции ВСУ "прилетело" 200 снарядов российских оккупантов13:48
- Луценко назвав дату суду на Януковичем13:10
- Марчук: Украина выполняет обязательства по отводу вооружения, но...12:55
- 1 марта главари "днр" проводят очередную антиукраинскую акцию в Донецке, - ИС12:28
- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать10:15
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры19:18
- Лыжник из Венесуэлы установил "антирекорд" на чемпионате мира (ВИДЕО)19:15
- В Японии отреагировали на планы РФ разместить войска на Курилах19:01
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол18:47
- "Похищение" Гончаренко оказалось спецоперацией СБУ18:40
- Мария Яремчук попала в больницу на Бали18:30
- Гончаренка знайшли за кілька годин. Відомі деталі викрадення18:15
- Дисидент розповів, що планує зробити Путін з Донбасом17:56
- Експерт: Україна ризикує зіпсувати відносини зі США через референдум про вступ до НАТО17:40
- Протесты в Париже: студенты напали на полицейских 17:20
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло