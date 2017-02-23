В каких странах украинцы получают самую большую зарплату?

23.02.2017 11:25

Самое большое количество вакансий для украинцев по-прежнему предлагает Польша, однако самыми высокими заработками могут похвастаться украинцы, которые трудятся в Германии, Канаде и США, а на самый высокий уровень зарплаты могут претендовать далеко не специалисты умственных профессий – лидерами по уровню зарплаты являются дальнобойщики, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.



Власти Польши планируют привлечь к работе еще около миллиона украинцев, и, согласно последним данным, в настоящий момент в этой стране итак трудится миллион наших граждан. Украинцы могут рассчитывать на 15-20 тысяч гривен в Польше, а вот зарплата дальнобойщиков может доходить до сорока тысяч. В Германии требуются подсобные рабочие, медики и строители, но там зарплата на порядок выше - от 30 тысяч гривен.



Многие рабочие сначала уезжают в Польшу, а через какое-то время перебираются в Германию. В США и Канаде зарплаты самые высокие, и они стартуют от 80 тысяч гривен. Самыми востребованными являются водители, строители и персонал в отелях. Дальнобойщики зарабатывают от 124 тысяч гривен, строители – от 80 тысяч, персонал в отелях – 80-90 тысяч.