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В каких странах украинцы получают самую большую зарплату?
Самое большое количество вакансий для украинцев по-прежнему предлагает Польша, однако самыми высокими заработками могут похвастаться украинцы, которые трудятся в Германии, Канаде и США, а на самый высокий уровень зарплаты могут претендовать далеко не специалисты умственных профессий – лидерами по уровню зарплаты являются дальнобойщики, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Власти Польши планируют привлечь к работе еще около миллиона украинцев, и, согласно последним данным, в настоящий момент в этой стране итак трудится миллион наших граждан. Украинцы могут рассчитывать на 15-20 тысяч гривен в Польше, а вот зарплата дальнобойщиков может доходить до сорока тысяч. В Германии требуются подсобные рабочие, медики и строители, но там зарплата на порядок выше - от 30 тысяч гривен.
Многие рабочие сначала уезжают в Польшу, а через какое-то время перебираются в Германию. В США и Канаде зарплаты самые высокие, и они стартуют от 80 тысяч гривен. Самыми востребованными являются водители, строители и персонал в отелях. Дальнобойщики зарабатывают от 124 тысяч гривен, строители – от 80 тысяч, персонал в отелях – 80-90 тысяч.
Теги: Донбасс, зарплата, украинцы
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